Nel Messico del XVI secolo la Cocoliztli fece strage: milioni di morti in 3 anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Come abbiamo visto nella puntata precedente, durante il XVI secolo il Messico subì una catastrofe demografica con pochi paralleli nella storia del mondo. Nel 1519, anno dell'arrivo in massa degli spagnoli, la popolazione messicana era stimata tra i 15 ei 30 milioni di abitanti. Ottantuno anni dopo, nel 1600, solo due milioni di persone vivevano nel paese. Le epidemie (vaiolo, morbillo, parotite), insieme alla guerra e alla carestia, sono state considerate le cause principali di questa enorme perdita di popolazione. Tuttavia, il drammatico bilancio delle vittime registrato durante questo periodo è stato causato anche da una serie di epidemie di febbri emorragiche di origine sconosciuta. La più grave fra queste, fu la malattia chiamata Cocoliztli, che apparve per la prima volta nel 1545 ...

