Napoli 1 Juventus 0: il riscatto di Lorenzo Insigne (Di domenica 14 febbraio 2021) 21^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando Maradona Marcatori (Assist): 31’ rig. Insigne Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski (64? Elmas); Politano (64? Fabian Ruiz), Insigne (87? Lobotka), Lozano; Osimhen (75? Petagna). Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46? Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63? McKennie), Bentancur (72? Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. In un momento di enorme difficoltà, un Napoli sempre più decimato dalle assenze si compatta e porta a casa un risultato impronosticabile, battendo per 1-0 la Juventus del maestro Pirlo. La vittoria è stata sofferta, e certamente il tabellino non rende giustizia alle occasioni create dalla Juventus, ma gli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 febbraio 2021) 21^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando Maradona Marcatori (Assist): 31’ rig.(4-2-3-1): Meret; Di, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski (64? Elmas); Politano (64? Fabian Ruiz),(87? Lobotka), Lozano; Osimhen (75? Petagna).(4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46? Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63? McKennie), Bentancur (72? Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. In un momento di enorme difficoltà, unsempre più decimato dalle assenze si compatta e porta a casa un risultato impronosticabile, battendo per 1-0 ladel maestro Pirlo. La vittoria è stata sofferta, e certamente il tabellino non rende giustizia alle occasioni create dalla, ma gli ...

