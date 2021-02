Le lacrime di Casalino fuori Palazzo Chigi? Le stesse di quando fu eliminato al Grande Fratello (Di domenica 14 febbraio 2021) Due anni e mezzo di potere, di esposizione mediatica per uno dei governi più narcisistici della storia della Repubblica, dove tutto sembrava improvvisato e deciso a capocchia tranne la pettinatura, la cura delle sopracciglia, la pulizia del viso, la tinta dei completi, i nodi delle cravatte. Nemmeno il Cavaliere, notoriamente attento all'immagine, aveva mai offerto una pari impressione di maniacale cura della superficie più che dei contenuti. Il giudizio ponderato sull'operato dei due governi presieduti da Conte lo daranno gli storici della politica, a noi, ora che si insedia Draghi, sembra di esserci risvegliati da un sogno, forse un incubo, in cui la politica era stata assorbita da un reality. E non solo perché il portavoce del Presidente del consiglio era Rocco Casalino (nella vita si possono benissimo assumere tante vesti, ma appunto, bisogna spogliarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Due anni e mezzo di potere, di esposizione mediatica per uno dei governi più narcisistici della storia della Repubblica, dove tutto sembrava improvvisato e deciso a capocchia tranne la pettinatura, la cura delle sopracciglia, la pulizia del viso, la tinta dei completi, i nodi delle cravatte. Nemmeno il Cavaliere, notoriamente attento all'immagine, aveva mai offerto una pari impressione di maniacale cura della superficie più che dei contenuti. Il giudizio ponderato sull'operato dei due governi presieduti da Conte lo daranno gli storici della politica, a noi, ora che si insedia Draghi, sembra di esserci risvegliati da un sogno, forse un incubo, in cui la politica era stata assorbita da un reality. E non solo perché il portavoce del Presidente del consiglio era Rocco(nella vita si possono benissimo assumere tante vesti, ma appunto, bisogna spogliarsi ...

