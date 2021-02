Lavoratori fragili, lavoro agile e tutela fino al 28 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 171 l’Inps fornisce indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo 1 della legge di bilancio 2021, riguardo la tutela della malattia per i Lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i Lavoratori fragili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 febbraio 2021) Con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 171 l’Inps fornisce indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo 1 della legge di bilancio 2021, riguardo ladella malattia per iprivati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i. L'articolo .

