Juventus U23, giornata speciale per Miretti: esordio in Serie C per il classe 2003 (Di domenica 14 febbraio 2021) Seconda vittoria consecutiva per la Juventus Under 23, che ieri, nel match dell’ora di pranzo, ha sconfitto 3-0 l’Albinoleffe a domicilio, issandosi al quarto posto in classifica in coabitazione con l’Alessandria. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Altra prestazione convincente da parte dei ragazzi di Lamberto Zauli, che danno seguito al roboante 6-0 rifilato al Livorno una settimana fa. Primo stop in casa per i bergamaschi, dove non perdevano dallo scorso 22 novembre. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio in Germania: Raiola complice dell'affare Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23Juventus U23, esordio di Miretti tra i professionisti Le reti siglate da Felix Correia, Dragusin ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Seconda vittoria consecutiva per laUnder 23, che ieri, nel match dell’ora di pranzo, ha sconfitto 3-0 l’Albinoleffe a domicilio, issandosi al quarto posto in classifica in coabitazione con l’Alessandria. LEGGI ANCHE: Calciomercato, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Altra prestazione convincente da parte dei ragazzi di Lamberto Zauli, che danno seguito al roboante 6-0 rifilato al Livorno una settimana fa. Primo stop in casa per i bergamaschi, dove non perdevano dallo scorso 22 novembre. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio in Germania: Raiola complice dell'affare Lamberto Zauli, allenatore dellaUnder 23U23,ditra i professionisti Le reti siglate da Felix Correia, Dragusin ...

JuventusFCYouth : #Under23 | Domani #AlbinoleffeJuve ?? I convocati ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista di #AlbinoleffeJuve! ???? ?? - Calciodiretta24 : Juventus U23 – Pro Vercelli: diretta live, risultato in tempo reale - magica_pro : #ProVercelli, ripresa allenamenti in vista della #JuventusU23 - junews24com : Juventus Youth: Miretti taglia un record in U23, vigilia di test match per le Under -