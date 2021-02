Inter-Lazio, Lautaro: “Compatti contro un’avversario top, il primo posto è un punto di partenza. Derby? Abbiamo un obiettivo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono contento, lavoriamo tanto per questo e oggi possiamo dire che siamo in vetta alla classifica. Questo fa piacere a tutti, oggi Abbiamo disputato una grande gara di squadraQueste le parole dell'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez, ai microfoni di "Sky Sport" dopo il successo Interno contro la Lazio di questa sera. Di seguito le dichiarazioni del numero 10 nerazzurro, autore di un gol nel 3-1 di "San Siro"."E' la prima volta che siamo davanti a tutti e come ha detto il mister questo deve essere un punto di partenza per non lasciare più il primo posto, la settimana prossima Abbiamo il Derby e se vogliamo restare lì dobbiamo preparare bene quella partita. Lukaku? Fa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono contento, lavoriamo tanto per questo e oggi possiamo dire che siamo in vetta alla classifica. Questo fa piacere a tutti, oggidisputato una grande gara di squadraQueste le parole dell'attaccante argentino dell'Martinez, ai microfoni di "Sky Sport" dopo il successonoladi questa sera. Di seguito le dichiarazioni del numero 10 nerazzurro, autore di un gol nel 3-1 di "San Siro"."E' la prima volta che siamo davanti a tutti e come ha detto il mister questo deve essere undiper non lasciare più il, la settimana prossimaile se vogliamo restare lì dobbiamo preparare bene quella partita. Lukaku? Fa ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - ZiROMELU : RT @cmdotcom: #Lukaku sbriciola la #Lazio e trascina l’#Inter in testa. Ci starà fino alla fine e vincerà lo scudetto #InterLazio [@gia_pad… - MarisciaFox : RT @tancredipalmeri: #InterLazio 3-1 FT Forse per la prima volta con Conte l’Inter mostra la personalità nel momento che conta. Di lotta e… -