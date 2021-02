Calciomercato Napoli | per la fascia mancina spunta l’idea Bastoni dello Spezia

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ilcontinua il casting per trovare il nuovo titolare dellasinistra. Se il sogno continua a chiamarsi Emerson Palmieri (anche se alcuni rumor vedrebbero Gattuso non proprio convinto dell’operazione), i nomi sul taccuino del ds Giuntoli si arricchiscono di un ulteriore competitor. Si tratterebbe di Simone, giovane terzino. Il rumor L'articolo

Serpico779 : @cmdotcom e cosa hanno detto di tanto strano? - Diego31883 : RT @cmdotcom: Napoli, la doppia vittoria di Gattuso: 'catenaccio e contropiede', Pirlo beffato - Fprime86 : RT @cmdotcom: Napoli, la doppia vittoria di Gattuso: 'catenaccio e contropiede', Pirlo beffato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Pensiamo al, ma è chiaro che avvicinandoci al Real il pensiero c'è. Fin qui non abbiamo avuto granché tempo di pensarci, ma l'abbiamo vista giocare, è una squadra forte con giocatori ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube ... De Zerbi CLASSIFICA SERIE A: Milan** 49 punti; Inter 47; Roma** 43; Juventus* 42; Lazio,* e ...21^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando Maradona Marcatori (Assist): 31’ rig. Insigne NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski (64' Elmas); Polit ...Allo stadio Scida, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Scida”, Crotone e Sassuolo si aff ...