Spezia-Milan | Italiano | “La soddisfazione più grande della mia carriera Io in una big? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di domenica 14 febbraio 2021) Losorprende ile si regala una vittoria importante.Serie A,2-0: i liguri regolano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. La classifica aggiornataLa squadra ligure mette indifficoltà i rossoneri che non riescono a tirare una sola volta nello specchio in tutta la partita. La partita è stata preparata egregiamente dal tecnico Vincenzo, che nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.L'ex capitano del Padova si reputa soddisfatto e sottolinea come questa probabilmente sia la più bella vittoria da quando ha cominciato ad allenare: "Decisamente. Anche per il fatto di aver affrontato la primaclasse, una squadra stratosferica come il, aver fatto questa ...