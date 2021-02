Regioni in corsa per gli acquisti di vaccini in autonomia

livym9 : RT @tristanodoit: 'La corsa delle Regioni all'accaparramento dei vaccini è una cosa gravissima, perché significa che sono nella disponibili… - tristanodoit : 'La corsa delle Regioni all'accaparramento dei vaccini è una cosa gravissima, perché significa che sono nella dispo… - ZenatiDavide : Crisanti contro Regioni che cercano vaccin? Bernardelli: Tutti europeisti solo quando fa comodo?: di Roberto Bernar… - ZenatiDavide : Crisanti: corsa Regioni per vaccini gravissima. Case produttrici hanno scorte che non sappiamo?: “La corsa delle Re… - zazoomblog : “E’ gravissima la corsa delle Regioni all’accaparramento dei vaccini” denuncia Crisanti - #gravissima #corsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni corsa

TG La7

Alcunetirano dritto sull'acquisto dei vaccini sul mercato internazionale. Fanno da apripista Piemonte e Veneto ma in realtà la scarsità dei vaccini riguarda un po' tutto il territorio nazionale alla ......nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo ... E nonostante questo abbiamo assistito a unaal colore giallo". Lo afferma all' Agi il direttore ...Zaia in prima linea, la rossa Emilia Romagna segue a ruota. "Questo è un Paese in cui si critica anche chi fa il proprio mestiere" ...METEO - TEMPERATURE in CROLLO su tutta ITALIA, attese GELATE diffuse anche in PIANURA tra San Valentino e lunedì 15 febbraio ...