Ondata di gelo | Italia piomba nel freezer | le temperature gelide previste

(Di sabato 13 febbraio 2021) Le correnti, di matrice artico continentale, stanno prepotentemente affluendo sull’richiamate dal vortice ciclonico attualmente sul Basso Tirreno. Il mix fra la depressione e l’aria gelida che si fa strada nei bassi strati favorisce la neve a quote bassissime su gran parte del Centro-Sud. Lepiù bassead inizio settimana, con l’sottozero al Centro-Nord e zone interne del SudLa massa d’aria gelida per tutta la settimana aveva stazionato sul Centro-Nord Europa, per poi mettersi in moto alle latitudini più basse, grazie anche al campo di alta pressione che si è insediato sulla Penisola Scandinava. Quest’aria fredda ha avuto quindi modo di raffreddarsi ulteriormente nei bassi strati, assumendo quelle tipiche caratteristiche di continentalità. L’irruzione fredda ...

Lo rende noto l'Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento all'ultimadi maltempo esiberiano che investe l'Italia da nord a sud. Il crollo delle temperature sta creando una ...Dalla notte scorsa è arrivata sul Molise l'attesadi maltempo che sta portando neve eanche a quote basse. Le precipitazioni sono in corso da ore, la neve cade al di sopra dei 400 - 500 metri e sta creando disagi soprattutto in quota. In ...Le correnti gelide, di matrice artico continentale, stanno prepotentemente affluendo sull’Italia richiamate dal vortice ciclonico attualmente sul Basso Tirreno. Il mix fra la depressione e l’aria geli ...Sono oltre 51 mila i senzatetto a rischio freddo in Italia con sistemazioni precarie sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici ...