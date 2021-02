Insigne fa 100 in azzurro e scaccia il Napoli dalla crisi | Juve ko al Maradona

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIlsi impone 1-0 alsullantus grazie al rigore realizzato da Lorenzo, al 100esimo gol con la maglia dei partenopei. Un’ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla squadra di Gattuso di imporsi su quella di Pirlo nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A. Il difensore bianconero, nel tentativo di proteggere un’uscita di Szczesny su una punizione di, ha colpito sul volto Rrahmani inducendo Doveri, su segnalazione del Var, ad accordare un rigore che, che al contrario di quanto avvenuto in Supercoppa, ha trasformato il penalty al 31? del primo tempo, regalando i tre punti alche grazie a questo successo sale a 40 punti insieme a Roma e Lazio che scenderanno in ...

...La classifica dei migliori bomber del Napoli Giocatore Gol Dries Mertens 130 Marek Hamsik 121 Diego Armando Maradona 115 Attila Sallustro 108 Edinson Cavani 104 Antonio Vojak 103 Lorenzo...Gol numeropercon la maglia azzurra. 31' - GOOOOOOOOOOLLLLL Il Capitanooooooo, dal dischettoooooooo Passiamo in vantaggioooooo 1 - 0 - Official SSC Napoli (@sscnapoli) 30'pt Rigore per ...Il NAPOLI si impone 1-0 al Maradona sulla Juventus grazie al rigore realizzato da Lorenzo Insigne, al 100esimo gol con la maglia dei partenopei. Un’ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla ...Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico la sfida di ritorno tra Napoli e Juventus si gioca prima di quella di andata, in virtù del noto rin ...