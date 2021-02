I due superpiedi quasi piatti: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 13 febbraio 2021) I due superpiedi quasi piatti: trama, cast e streaming Questa sera, 13 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda I due superpiedi quasi piatti, film del 1977 di E.B. Clucher. È il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Wilbur e Matt sono due disoccupati che, nell’assolata Miami, si incontrano casualmente mentre cercano invano di sbarcare il lunario. I due provano a dare una svolta alle loro vite tentando una rapina. tutto sembra essere pianificato nei minimi dettagli, ma il giorno del colpo sbagliano indirizzo ritrovandosi, ironia della sorte, in una stazione di polizia: per non destare sospetti, sono costretti controvoglia ad ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021) I due: trama, cast e streaming Questa sera, 13 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda I duedel 1977 di E.B. Clucher. È il nono dei 16interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Wilbur e Matt sono due disoccupati che, nell’assolata Miami, si incontrano casualmente mentre cercano invano di sbarcare il lunario. I due provano a dare una svolta alle loro vite tentando una rapina.sembra essere pianificato nei minimi dettagli, ma il giorno del colpo sbagliano indirizzo ritrovandosi, ironia della sorte, in una stazione di polizia: per non destare sospetti, sono costretti controvoglia ad ...

