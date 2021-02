Governo Draghi: chi sono le otto donne scelte dal presidente (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi è composto da 23 ministri, 15 politici e 8 tecnici. Fanno parte della squadra anche 8 donne Stamane si è tenuto il giuramento del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. La squadra è formata in totale da 23 Ministri, di cui 15 politici e 8 tecnici. Tra questi spiccano anche 8 donne. On. Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari generali e l’Autonomia Maria Stella Gelmini, nata a Leno il primo luglio 1973 è laureata in Giurisprudenza. Entra in politica nel 1998 accanto a Silvio Berlusconi nel partito Forza Italia, ricoprendo importanti incarichi di Governo. Dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 è stata Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel Governo Berlusconi IV. Dal 2016 è consigliere comunale della città ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilè composto da 23 ministri, 15 politici e 8 tecnici. Fanno parte della squadra anche 8Stamane si è tenuto il giuramento del nuovoguidato da Mario. La squadra è formata in totale da 23 Ministri, di cui 15 politici e 8 tecnici. Tra questi spiccano anche 8. On. Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari generali e l’Autonomia Maria Stella Gelmini, nata a Leno il primo luglio 1973 è laureata in Giurisprudenza. Entra in politica nel 1998 accanto a Silvio Berlusconi nel partito Forza Italia, ricoprendo importanti incarichi di. Dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 è stata Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nelBerlusconi IV. Dal 2016 è consigliere comunale della città ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - lorepregliasco : La foto del governo Draghi: distanziata, senza mascherine #giuramento - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - MarilenaNobis : RT @CarloCalenda: Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma… - Ori254 : RT @19marino74: @AlRobecchi Le consultazioni che hanno partorito il governo Draghi -