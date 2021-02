GF Vip 5 | Zorzi cerca di uscire dalla casa ma la porta che disdetta! è chiusa La sintesi perfetta di Dayane | «Ma che due cogli0ni | di nuovo questa scenata!» – Video

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tommaso minaccia il ritiro Ennesimo teatrino di Tommasonelladel Grande Fratello Vip 5. Stanotte, al termine della trentanovesima diretta, che lo ha visto tra gli eletti per concorrere al ruolo di terzo finalista insieme ad Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, l’influencer milanese ha nuovamente sbroccato e, come già aveva fatto tempo fa, ha tentato di abbandonare il gioco varcando la primarossa della. Una vera e propria sceneggiata che si è conclusa ancora una volta con Tommaso che, dopo qualche capriccio, è rientrato insupto da Stefania Orlando. Il picco “cinematografico” è stato raggiunto quando Giulia Salemi ha inveito contro di lui, dandogli del perfido e del maligno, nel tentativo di difendersi dalle accuse del venticinquenne, che ha ...

Tommasoe Stefania [?] L'articolo GF5, Dayane Mello contro un coinquilino: "Con me ha chiuso" è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it . Condividi: Twitter Facebook ...Maria Teresa Ruta, nominata anche dall'amico Tommaso, ha abbandonato la Casa nel gelo ... ' Sei tu la vincitrice del Gf'. Ed è boom di like.Conscia del sostegno che ha da parte dei suoi connazionali, Dayane ha chiesto che votino affinché la sua amica approdi alla finale del GF Vip 5.Eliminata Maria Teresa mentre per Tommaso Zorzi la finale non è così certa. Cambiano gli equilibri al GfVip L’eliminazione di Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata del GfVip ha lasciato molti utenti s ...