Adam Carroll nuovo pilota di riserva del team NIO

Mancano 13 giorni al primo round della Season 7 del mondiale di Formula E. Il team NIO 333 si recherà il 26-27 febbraio a Diriyah in Arabia Saudita con un nuovo pilota di riserva. Si tratta di Adam Carroll, pilota che ha corso in numerose categorie del motorsport e che torna nel paddock del mondiale elettrico dopo quattro anni di assenza.

Chi è Adam Carroll?

Adam Carroll sarà presente a Diriyah in Arabia Saudita il 26-27 febbraio come pilota di riserva per NIO 333 per la Season 7 della Formula E. L'Ulsterman torna nel mondiale elettrico dopo quattro anni, quando nel 2016-17 corse come pilota ufficiale per Jaguar Racing. Il 38enne ...

