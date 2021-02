Zaia: “Pfizer scrive ad Arcuri per i vaccini? È anche merito nostro” (Di venerdì 12 febbraio 2021) VENEZIA – Se Pfizer ha scritto al commissario Domenico Arcuri e al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, “forse un po’ di merito ce lo abbiamo noi“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, facendo riferimento alle trattative per l’acquisto di dosi di vaccino anti-Covid portate avanti dal Veneto. “In in una prima fase abbiamo chiesto di acquistare dosi di vaccini direttamente alle aziende ed effettivamente ci hanno detto di no. Ma adesso secondo le trattative devo dire che non è che andiamo a caricarle in qualche porto, le carichiamo nelle aziende”, aggiunge Zaia. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) VENEZIA – Se Pfizer ha scritto al commissario Domenico Arcuri e al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, “forse un po’ di merito ce lo abbiamo noi“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, facendo riferimento alle trattative per l’acquisto di dosi di vaccino anti-Covid portate avanti dal Veneto. “In in una prima fase abbiamo chiesto di acquistare dosi di vaccini direttamente alle aziende ed effettivamente ci hanno detto di no. Ma adesso secondo le trattative devo dire che non è che andiamo a caricarle in qualche porto, le carichiamo nelle aziende”, aggiunge Zaia.

