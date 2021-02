Serie B | Monza-Pisa 0-2 | Palombi show al “Brianteo” Brocchi si arrende a D’Angelo La classifica

Leggi su mediagol

(Di sabato 13 febbraio 2021) Zero a due, è questo il risultato maturato nell'anticipo della ventitreesima giornata diB che ha visto messe di fronte, Picozzi collabora con il club di Berlusconi: “Parlai con Galliani ai tempi del Milan, il calcio una passione. Ecco il mio ruolo”Brutta e pesante sconfitta quella rimediata dalallo stadio ''. Notte fonda sin dai primi minuti del match per la franchigia lombarda stordita nei primi dodici minuti dalla doppietta personale realizzata dall'attaccante in prestito dalla Lazio, Simone. Il centravanti delha trovato due gol fotocopia prima al settimo minuto di gioco, poi al dodicesimo, ma il copione è stato lo stesso: Luca Mazzitelli inventa e il bomber non sbaglia, infilando per due volte ...