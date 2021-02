Roma, ecco i nuovi bus acquistati da Atac e Comune: «Così servizio migliore» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Molto presto i primi nuovi bus IVECO-Indcar acquistati da Atac e da Roma Capitale per proseguire con il rinnovo della flotta, saranno finalmente messi in circolazione. Oggi la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme all’Amministratore Unico di Atac, Giovanni Mottura, e al vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha fatto visita allo stabilimento di Romana Diesel, partner storico dell’azienda di trasporto pubblico capitolina. Presenti anche i vertici di Iveco e della società di via Collatina dove sono già pronti i primi 15 dei 30 mezzi da 8 metri acquistati da Atac in autofinanziamento. Un servizio migliore Romana Diesel sta curando anche la fornitura di altri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Molto presto i primibus IVECO-Indcardae daCapitale per proseguire con il rinnovo della flotta, saranno finalmente messi in circolazione. Oggi la Sindaca di, Virginia Raggi, insieme all’Amministratore Unico di, Giovanni Mottura, e al vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha fatto visita allo stabilimento dina Diesel, partner storico dell’azienda di trasporto pubblico capitolina. Presenti anche i vertici di Iveco e della società di via Collatina dove sono già pronti i primi 15 dei 30 mezzi da 8 metridain autofinanziamento. Unna Diesel sta curando anche la fornitura di altri ...

MediasetTgcom24 : Roma, una funivia contro il traffico: ecco il progetto #roma - OfficialASRoma : ?????????????? Ecco la nostra formazione per #JuveRoma ?? FORZA ROMA! #ASRoma - TuttoMercatoWeb : Il retroscena di Sabatini: 'Massara il Salah dei dirigenti. Ecco perché la Roma lo ha mandato via' - pivamarialucia : RT @BullaPupa: ROMA Labrador di 1 anno 'abbandonato' nel minuscolo terrazzino di casa di un signore che non lo vuole più e non se ne occupa… - LegioneAsr : RT @romatube_it: L'ex ds #Petrachi vince in Tribunale contro la @OfficialASRoma : ecco quanto spetta all'ex dirigente giallorosso ???? https:… -