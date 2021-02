Risparmio | Assoreti | in 2020 patrimonio record | 667 | 4 mld +7 | 7%**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Nell'anno deidi raccolta netta, le reti di consulenza diraggiungono il nuovo primato anche in termini patrimoniali: ilsi chiude con una valorizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento, distribuiti dagli intermediari associati tramite l'attività dei propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 667,4 miliardi di euro, con una crescita del 7,7% sul 2019 (+47,6 miliardi in valore assoluto). Lo comunica l'associazione in una nota.