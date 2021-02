Più salvezza che unità nazionale. Il governo Draghi visto dall’estero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con limitate possibilità di andare avanti, Mario Draghi eredita anni di cattiva gestione economica con crescita vicina allo zero negli ultimi due decenni e l’esasperazione e la frustrazione pubblica verso gli attuali partiti politici. I loro leader si uniscono disperatamente attorno al presidente del Consiglio entrante sperando in una via d’uscita dal panico pandemico. In qualità di principale beneficiario del Recovery fund europeo da 750 miliardi di euro, l’Italia è sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione europea. Sotto la guida di Draghi, l’Italia deve spendere con saggezza e intraprendere una seria inversione di rotta. In caso contrario, le conseguenze sarebbero cupe per il futuro dell’Italia e dell’Europa in generale. Minerebbe ulteriormente la credibilità politica dell’Unione europea e la disponibilità di coloro che ne sottoscrivono le risorse ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con limitate possibilità di andare avanti, Marioeredita anni di cattiva gestione economica con crescita vicina allo zero negli ultimi due decenni e l’esasperazione e la frustrazione pubblica verso gli attuali partiti politici. I loro leader si uniscono disperatamente attorno al presidente del Consiglio entrante sperando in una via d’uscita dal panico pandemico. In qualità di principale beneficiario del Recovery fund europeo da 750 miliardi di euro, l’Italia è sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione europea. Sotto la guida di, l’Italia deve spendere con saggezza e intraprendere una seria inversione di rotta. In caso contrario, le conseguenze sarebbero cupe per il futuro dell’Italia e dell’Europa in generale. Minerebbe ulteriormente la credibilità politica dell’Unione europea e la disponibilità di coloro che ne sottoscrivono le risorse ...

Ultime Notizie dalla rete : Più salvezza Masterchef 10: la nona puntata, un momento di unione e di eliminazioni inattese

...tutti hanno 30 minuti di tempo per cucinare con tre ingredienti il loro piatto della salvezza. Al ... I giudici si ritirano per valutare quale tra questi è l'errore più grave, specialmente a questo punto ...

Draghi alla prova del Parlamentarismo

Sul Corriere è scritto che questo giudizio è una liturgia che conta più di un governo di salvezza nazionale, è una messinscena per far decidere a qualche decina di migliaia di persone una questione ...

