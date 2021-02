Musacchio | Rischio collusioni politico-mafiose in gestione pandemia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) – Lesono quelle intese segrete e fraudolente tra esponenti politici, pubblici amministratori e criminalità organizzata. Negli anni passati la politica prevaleva sulle mafie. Oggi avviene il contrario. Il traffico di stupefacenti è stato decisivo nel consolidare e rafforzare la potenza economica delle mafie. Gli enormi guadagni hanno reso indispensabili nuovi assetti imprenditoriali per ladi questi capitali. Le mafie agli inizi crearono aziende di diretta proprietà dei boss. In seguito, compresero che conveniva molto di più creare imprese “a partecipazione mafiosa” dove loro, pur non figurando mai direttamente, decidessero tutto. Questo nuovo assetto è utilizzato ancor oggi dalle mafie per rendere sempre più occulti gli investimenti dei capitali illecitamente accumulati. Il principale sforzo compiuto dalla criminalità organizzata ...