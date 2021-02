Monica Amore dopo la denuncia: “Mi stanno massacrando” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Monica Amore, da giorni al centro della bufera per il suo post con vignette dalla natura antisemita, ha appreso questa mattina della denuncia della nei suoi confronti dalla comunità ebraica di Torino. “Mi sono già scusata con la comunità ebraica torinese e con tutti i cittadini che involontariamente ho offeso con la pubblicazione di quella vignetta Non era mia intenzione e volevo incontrare la comunità ebraica per spiegare e spero ancora ci sia la possibilità di farlo” ha precisato la consigliera M5s che non nasconde il suo dispiacere per la vicenda: “Quel post l’ho subito tolto e ho già chiesto scusa, mi stanno massacrando. Non sono la persona che stanno descrivendo”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 12 febbraio 2021), da giorni al centro della bufera per il suo post con vignette dalla natura antisemita, ha appreso questa mattina delladella nei suoi confronti dalla comunità ebraica di Torino. “Mi sono già scusata con la comunità ebraica torinese e con tutti i cittadini che involontariamente ho offeso con la pubblicazione di quella vignetta Non era mia intenzione e volevo incontrare la comunità ebraica per spiegare e spero ancora ci sia la possibilità di farlo” ha precisato la consigliera M5s che non nasconde il suo dispiacere per la vicenda: “Quel post l’ho subito tolto e ho già chiesto scusa, mi. Non sono la persona chedescrivendo”. L'articolo proviene da Nuova Società.

c_appendino : La consigliera Monica Amore ha chiesto scusa per aver pubblicato un post - grave e del tutto inaccettabile - che ha… - davidallegranti : Il post antisemita della consigliera del M5s Monica Amore non deve stupire, purtroppo. Se ne parlava già un paio d'… - nuovasocieta : Monica Amore dopo la denuncia: “Mi stanno massacrando” - francy__ozser : RT @isoledipinte: Parliamo del mondo in cui Nico si è alzato dal tavolo ed ha trascinato Monica in bagno con lui. La sua dichiarazione di a… - rosestobecky : RT @isoledipinte: Parliamo del mondo in cui Nico si è alzato dal tavolo ed ha trascinato Monica in bagno con lui. La sua dichiarazione di a… -