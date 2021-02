Maxi tamponamento a catena, oltre 100 veicoli coinvolti: morti, feriti gravi e automobilisti intrappolati (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un Maxi incidente, dovuto probabilmente al freddo e alla pioggia che hanno reso l’asfalto scivoloso, ha coinvolto oltre cento veicoli. Le immagini dello spaventoso tamponamento diffuse sui social mostrano auto e camion accartocciati l’uno sull’altro. Una scena impressionante, con un bilancio di sei vittime e oltre sessanta persone ricoverate in ospedale. Il terribile tamponamento, causato dalle basse temperature e del ghiaccio che ha reso l’asfalto scivoloso, ha coinvolto molte auto e mezzi pesanti. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati nei veicoli, e i soccorsi sono stati particolarmente complessi.



Il tamponamento è avvenuto sull’Interstate 35 a Fort Worth, in Texas, è stato segnalato intorno alle 6:00 ora locale e si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unincidente, dovuto probabilmente al freddo e alla pioggia che hanno reso l’asfalto scivoloso, ha coinvoltocento. Le immagini dello spaventosodiffuse sui social mostrano auto e camion accartocciati l’uno sull’altro. Una scena impressionante, con un bilancio di sei vittime esessanta persone ricoverate in ospedale. Il terribile, causato dalle basse temperature e del ghiaccio che ha reso l’asfalto scivoloso, ha coinvolto molte auto e mezzi pesanti. Decine disono rimasti bloccati nei, e i soccorsi sono stati particolarmente complessi.Ilè avvenuto sull’Interstate 35 a Fort Worth, in Texas, è stato segnalato intorno alle 6:00 ora locale e si ...

zazoomblog : Maxi tamponamento con 100 veicoli: infermiera sopravvissuta esce dall’auto e va a lavorare - #tamponamento… - news_mondo_h24 : Maxi tamponamento in Texas, più di 100 auto coinvolte - infoitinterno : Maxi-tamponamento in Texas, coinvolti 130 veicoli: 6 morti e almeno 65 feriti - infoitinterno : Texas, maxi tamponamento in autostrada: 130 veicoli coinvolti, almeno sei morti - francobus100 : Usa, spaventoso incidente a catena in Texas con oltre 100 veicoli: il video del maxi tamponamento -