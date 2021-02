Martina Rossi | la Cassazione | “Da giudici dell’appello esame superficiale delle prove”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Poco più venti giorni fa l’annullamento della sentenza d’appello. Oggi laha motivato la decisione di ordinare un nuovo appello per i due uomini imputati nel caso di, la 20enne genovese, morta il 3 nel 2011 a Palma di Maiorca. Secondo gli ermellini idi appello che avevano assolto Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, con un “inverodel compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità della caduta della ragazza, cadendo in un macroscopico errore visivo di prospettiva nell’esaminare alcune fotografie, quanto all’individuazione del punto di caduta, individuandolo nel centro del terrazzo”. Per i magistrati della III sezione penale della Suprema corte quindi il processo d’appello va celebrato nuovamente. Secondo ...