LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: Conca stacca i compagni di fuga e prosegue da solo (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 30 chilometri al traguardo, ora c’è anche la Ineos in testa al gruppo. Moscon, Swift, ma anche Bernal e Dunbar, i britannici hanno indubbiamente diverse carte per l’arrivo odierno. 15.48 Conca sta facendo una grande azione. Ha già 46? sugli altri fuggitivi, mentre il gruppo si trova ancora a oltre due minuti da lui. 15.45 35 chilometri al traguardo per Conca. Il gruppo si trova a 2’20” dall’azzurro. Gli altri fuggitivi, invece, sono a 28? da Filippo. 15.40 Nel frattempo c’è stata una caduta in una rotonda, a causa della quale il gruppo si è spezzato. La situazione, ad ogni modo, è immediatamente rientrata. 15.38 In testa al gruppo, al momento, ci sono la Deceuninck Quick-Step, la Lotto-Soudal e la Delko dell’enfant prodige eritreo Biniam Girmay che, sull’arrivo odierno, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 30 chilometri al traguardo, ora c’è anche la Ineos in testa al gruppo. Moscon, Swift, ma anche Bernal e Dunbar, i britannici hanno indubbiamente diverse carte per l’arrivo odierno. 15.48sta facendo una grande azione. Ha già 46? sugli altri fuggitivi, mentre il gruppo si trova ancora a oltre due minuti da lui. 15.45 35 chilometri al traguardo per. Il gruppo si trova a 2’20” dall’azzurro. Gli altri fuggitivi, invece, sono a 28? da Filippo. 15.40 Nel frattempo c’è stata una caduta in una rotonda, a causa della quale il gruppo si è spezzato. La situazione, ad ogni modo, è immediatamente rientrata. 15.38 In testa al gruppo, al momento, ci sono la Deceuninck Quick-Step, la Lotto-Soudal e la Delko dell’enfant prodige eritreo Biniam Girmay che, sull’arrivo odierno, ...

Negramaro : Vi ricordate ancora l’emozione dei live? Noi siamo impazienti di ritrovarvi tutti! #ContattoTour sta arrivando, i b… - zazoomblog : LIVE Tour de la Provence tappa di oggi in DIRETTA: 2’20” di vantaggio per i cinque fuggitivi. Pioggia sulla corsa -… - GerardoJGrasso : 2022. Britney si riprende la propria vita, sposa quel fregno del fidanzato sforna un nuovo album super pop e torna… - youholdmeup : RT @svnflowhar: dopo il No Shame Tour ho bisogno dell'album 'No Shame tour live' - svnflowhar : dopo il No Shame Tour ho bisogno dell'album 'No Shame tour live' -