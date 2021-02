Final Eight Coppa Italia 2021, Dinamo Sassari-Pesaro 110-115 OT: cronaca e tabellino (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciutto Pesaro vola in semiFinale alle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 2021. I marchigiani vincono 110-115 all’overtime della sfida contro il Banco di Sardegna Sassari. Partita incredibile, tanti cambi al comando, con i sardi che forse nella fase centrale hanno guidato per più tempo senza riuscire però a concretizzare. Nell’overtime è partita folle, e alla fine la decidono i biancorossi con una tripla di Tambone e la fuga al ferro di Robinson. IL TABELLONE DELLE Final Eight RECAP – Parte molto bene Pesaro che nei primi 120 secondi di gara va sul 2-8. Più avanti le fiammate di Robinson e Drell continuano a trascinare i marchigiani che vanno a toccare un interessante +12 (4-16). I ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciuttovola in semie alledidi Serie A1. I marchigiani vincono 110-115 all’overtime della sfida contro il Banco di Sardegna. Partita incredibile, tanti cambi al comando, con i sardi che forse nella fase centrale hanno guidato per più tempo senza riuscire però a concretizzare. Nell’overtime è partita folle, e alla fine la decidono i biancorossi con una tripla di Tambone e la fuga al ferro di Robinson. IL TABELLONE DELLERECAP – Parte molto beneche nei primi 120 secondi di gara va sul 2-8. Più avanti le fiammate di Robinson e Drell continuano a trascinare i marchigiani che vanno a toccare un interessante +12 (4-16). I ...

