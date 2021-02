Coronavirus: Moratti, 'in Lombardia varianti in 30% positivi, potrebbe arrivare a 80%' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo le varianti sono presenti in Lombardia con una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi". Lo afferma in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, dopo la notizia del mantenimento della fascia gialla per la Lombardia. Moratti, che ha accolto con soddisfazione la conferma, ha voluto portare una riflessione sul rischio rappresentato dalle varianti del virus che si stanno rilevando sul territorio regionale. "Tale circostanza non deve allarmare i cittadini - ha spiegato Letizia Moratti - poiché le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo lesono presenti incon una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi, chenelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi". Lo afferma in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, dopo la notizia del mantenimento della fascia gialla per la, che ha accolto con soddisfazione la conferma, ha voluto portare una riflessione sul rischio rappresentato dalledel virus che si stanno rilevando sul territorio regionale. "Tale circostanza non deve allarmare i cittadini - ha spiegato Letizia- poiché le ...

