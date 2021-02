Caterina Balivo, la figlia Cora è cresciuta ed è un vero splendore: ecco come è diventata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Recentemente Caterina Balivo, volto di Rai 1 appena tornata in tv come giurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. “Una scelta d’amore”, ha spiegato nel salotto di Domenica In. A fine maggio, con la puntata numero 350 di Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai 1, la presentatrice ha salutato la tv a causa del coronavirus: “Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto”, ha detto la conduttrice riferendosi al marito, Guido Maria Brera, manager della finanza, sposato nel 2014 e con in quale ha avuto due figli. Proprio per salvaguardare lui e la famiglia, Caterina ha deciso di fare un passo indietro, lasciare la televisione e dedicarsi alla famiglia. “Pensare di fare un anno senza di lui a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Recentemente, volto di Rai 1 appena tornata in tvgiurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. “Una scelta d’amore”, ha spiegato nel salotto di Domenica In. A fine maggio, con la puntata numero 350 di Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai 1, la presentatrice ha salutato la tv a causa del coronavirus: “Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto”, ha detto la conduttrice riferendosi al marito, Guido Maria Brera, manager della finanza, sposato nel 2014 e con in quale ha avuto due figli. Proprio per salvaguardare lui e la famiglia,ha deciso di fare un passo indietro, lasciare la televisione e dedicarsi alla famiglia. “Pensare di fare un anno senza di lui a ...

