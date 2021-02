Casaleggio | Adesso governare sarà complicato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sicuramenteun governo”. Parlando di Draghi, “non è una questione di persona, ma di scelte”. E’ l’opinione di Davide, titolare della piattaforma Rousseau sulla quale si sono espressi ieri con voto gli iscritti al Movimento, espressa in un’intervista al Corriere della Sera. Ma, prosegue, “ho paura cheuna partita con lo schema catenaccio per difendere le riforme fatte. Tuttavia questo è il momento di costruire il futuro, non di difendere il passato. E sappiamo tutti che le scelte del prossimo anno, determineranno il futuro del prossimo decennio”. Quanto al giudizio passato su Draghi e le aperture odierne, tanto da sedere nello stesso governo, il figlio del fondatore dei 5S, dichiara: “Non è una questione di persona, ma di scelte. Ora Draghi si trova a ...