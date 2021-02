A Fermo e Montegranaro domani scuole chiuse in previsione dell' arrivo della neve

FofoMarinangeli : Inizia una fase di grande attenzione e importanza per il futuro delle nostre famiglie e de nostro territorio. Noi c… - raffaelevitali : Il Fermo Forum resta chiuso: gli over 80 si vaccinano a Montegranaro. I comuni montani ad Amandola @RegioneMarcheIT - BiuniGianluca : Nella provincia di #Fermo i comuni più popolosi (Fermo, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro) most… - andreabraconi74 : Dotazioni e forniture #vaccini a singhiozzo, anche per #AreaVasta4. E il direttore #DipartimentoPrevenzione definis… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermo Montegranaro

Corriere Adriatico

- Adomani scuole chiuse in previsione dell'ondata di maltempo. 'Onde evitare scelte notturne o peggio dell'alba, sulla base delle previsioni meteo univoche e dell'avviso per neve ...- Undici imprenditori fermani sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza che ha accertato ...per un valore di otto milioni di euro di cui tre milioni e mezzo in una ditta di, un ...Al via oggi le prenotazioni per le vaccinazioni agli Over80. Si parte il 20 febbraio in 15 sedi marchigiane, otto delle quali sono cambiate rispetto a quanto av ...FERMO - Undici imprenditori fermani sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza che ha accertato la distrazione di denaro e beni dai patrimoni fallimentari per un valore di otto milioni di euro di.