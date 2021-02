Ultime Notizie Roma del 11-02-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi il voto degli iscritti su rosso sull’appoggio al governo draghi ma 13 parlamentari dei cinque stelle parlano di questo volto a rimbambire il voto contrario si sblocca lo stallo del MoVimento 5 Stelle con l’arrivo del super Ministero per la transizione ecologica si guardano dell’europeo l’ipotesi di accorpamento con lo sviluppo economico il tema chiave dell’energia il premier incaricato in vista del traguardo ieri ha incassato anche l’okay delle parti sociali Quanto al team di governo e politici saranno ma gli dirà lui lo farà anche alla luce di quanto sentito dalle delegazioni dei partiti ma senza aprire contrattazioni vuole una squadra che c’è subito operativa il premier uscente Giuseppe Conte auspica che il nuovo governo possa formarsi il resto Ma al corriere ...