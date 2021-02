Toto ministri, la possibile squadra scelta da Draghi e Mattarella (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incassato il sì di quasi tutte le forze politiche a formare il nuovo governo, a Mario Draghi non resta che attendere il risultato del voto grillino sulla Piattaforma Rousseau. Ma l’annuncio, in serata, della creazione di un “Ministero della Transizione Ecologica” avrebbe scaldato gli animi dei pentastellati, che avranno tempo fino alle 18 di oggi per rispondere al quesito sul governo:” Poi Draghi salirà al Colle con una lista di ministri, una rosa di nomi che nessuno conosce al di fuori del Capo dello Stato. Come anticipato da Marco Antonellis su TPI, sulla squadra di governo il premier incaricato non si è consultato con nessuno, ed è intenzionato a decidere da solo con Sergio Mattarella, seguendo “alla lettera” l’articolo 92 della Costituzione, che recita: “Il Presidente della Repubblica nomina il ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incassato il sì di quasi tutte le forze politiche a formare il nuovo governo, a Marionon resta che attendere il risultato del voto grillino sulla Piattaforma Rousseau. Ma l’annuncio, in serata, della creazione di un “Ministero della Transizione Ecologica” avrebbe scaldato gli animi dei pentastellati, che avranno tempo fino alle 18 di oggi per rispondere al quesito sul governo:” Poisalirà al Colle con una lista di, una rosa di nomi che nessuno conosce al di fuori del Capo dello Stato. Come anticipato da Marco Antonellis su TPI, sulladi governo il premier incaricato non si è consultato con nessuno, ed è intenzionato a decidere da solo con Sergio, seguendo “alla lettera” l’articolo 92 della Costituzione, che recita: “Il Presidente della Repubblica nomina il ...

