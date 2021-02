Timekeeping | i segreti dietro a ogni gara raccontato da Longines

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilè una scienza che sfiora la perfezione grazie a tecnologie che, nel corso di un secolo, hanno saputo evolversi in modo spettacolare, come racconta Alain Zobrist, Ceo diSwiss Timing, dalle piste di Cortina, doveè impegnata come Official Timekeeper dei Campionati Mondiali di Sci Alpino di Cortina. Nel 2017, durante i Campionati mondiali di sci alpino di St. Moritz,ha presentato il rivoluzionario sistemaLive Alpine Data: in cosa cosiste e perché è la tecnologia più avanzata? «Si tratta di un microchip attaccato allo scarpone dello sciatore: il suo compito è quello di offrire un sacco di informazioni in tempo reale: all'incirca vengono raccolti 2.000 dati al secondo, dalla velocità alla posizione, alle forze in atto. Gli atleti sono i nostri clienti ...