Speed skating oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di giovedì 11 febbraio 2021) oggi, giovedì 11 febbraio, prima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede dei Mondiali 2021 di Speed skating su singole distanze. Il pattinaggio velocità pista lunga si prepara all’ultimo evento internazionale in calendario, in una stagionale particolare per il Covid-19. Nel day-1 in programma i 3000 metri femminili e i 5000 maschili. Nella prova riservata alle donne l’Italia avrà Francesca Lollobrigida. La romana, specialista della mass start, nelle ultime stagioni ha cercato di curare nel dettaglio anche le distanze classiche, stabilendo nell’annata passata anche tempi molto interessanti. Tuttavia, nelle apparizioni in Coppa del Mondo e agli Europei, Francesca non ha dato risposte così convincenti, ma si spera che in questa circostanza sappia far ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021), giovedì 11 febbraio, prima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede deidisu singole distanze. Il pattinaggio velocità pista lunga si prepara all’ultimo evento internazionale in calendario, in una stagionale particolare per il Covid-19. Nel day-1 ini 3000 metri femminili e i 5000 maschili. Nella prova riservata alle donne l’Italia avrà Francesca Lollobrigida. La romana, specialista della mass start, nelle ultime stagioni ha cercato di curare nel dettaglio anche le distanze classiche, stabilendo nell’annata passata anche tempi molto interessanti. Tuttavia, nelle apparizioni in Coppa del Mondo e agli Europei, Francesca non ha dato risposte così convincenti, ma si spera che in questa circostanza sappia far ...

