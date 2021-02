Mondiali Cortina, chi è Florian Schieder: carriera e successi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Florian Schieder, carriera e successi dell’esordiente azzurroFlorian Schieder, parteciperà ai Mondiali Cortina, vive la sua prima stagione in Coppa del Mondo, disputando circa nove gare tra discesa, supergigante e combinata, nello stesso frangente non partecipa alla Coppa Europa. Esordisce in Coppa Europa il 10 Dicembre del 2015, nel supergigante a Solden, si classifica 31°. In Coppa del Mondo nel 2017 arriva 31° nella discesa libera di Garmisch. Ottiene il podio in Coppa Europa nel Marzo del 2019, arrivando terzo nella discesa libera a Sella Nevea. Nei campionati italiani 2019 strappa una medaglia di bronzo nella combinata vinta da Christof Innerhofer. Mondiali Cortina, Florian ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021)dell’esordiente azzurro, parteciperà ai, vive la sua prima stagione in Coppa del Mondo, disputando circa nove gare tra discesa, supergigante e combinata, nello stesso frangente non partecipa alla Coppa Europa. Esordisce in Coppa Europa il 10 Dicembre del 2015, nel supergigante a Solden, si classifica 31°. In Coppa del Mondo nel 2017 arriva 31° nella discesa libera di Garmisch. Ottiene il podio in Coppa Europa nel Marzo del 2019, arrivando terzo nella discesa libera a Sella Nevea. Nei campionati italiani 2019 strappa una medaglia di bronzo nella combinata vinta da Christof Innerhofer....

