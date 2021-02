Matteo Renzi: “Draghi un fuoriclasse come Ronaldo e Messi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Mario Draghi? Una scelta di Mattarella e noi diciamo grazie. È stato messo in campo quello considerato il più bravo di tutti, è il fuoriclasse“. Queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenuto nel corso della trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4. Barbara Palombelli ha poi citato Cristiano Ronaldo e Renzi ha incalzato: “Ronaldo, Messi o qualsiasi altro giocatore… È stato messo in campo il più bravo“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Mario? Una scelta di Mattarella e noi diciamo grazie. È stato messo in campo quello considerato il più bravo di tutti, è il“. Queste le parole di, leader di Italia Viva, intervenuto nel corso della trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4. Barbara Palombelli ha poi citato Cristianoha incalzato: “o qualsiasi altro giocatore… È stato messo in campo il più bravo“. SportFace.

Maumol : Per gli americani Matteo Renzi ha il merito di aver trasformato una situazione instabile in una situazione stabile - fattoquotidiano : ECCO COSA FARÒ SE SARÒ PREMIER - Alle prossime elezioni mi presenterò candidato con l’ambizione di diventare premie… - fattoquotidiano : UN PO' DIO, UN PO' RONALDO: LA STAMPA 'INCHIODA' RENZI Leggendo titoli di giornali ed editoriali sparsi, Matteo Ren… - raffyfw1973 : RT @BimbiMeb: Il capolavoro di Matteo Renzi continua... #GrazieRenzi - LaGinger : RT @Gi71376847: Caro Matteo@Renzi. Ti dico il mio pensiero, per quel che vale. Hai fatto un’operazione politica grandiosa, da solo con un… -