Jerome Boateng, chi è l'ex di Kasia Lenhardt, la modella trovata morta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il calciatore è fratello di Kevin Nell ultime ore, suo magrado, Jerome Boateng si è trovato sulle luci della ribalta dopo il giallo sulla morte dell'ex fidanzata Kasia Lenhardt, trovata morta nel suo appartamento di Berlino. Jerome, di nazionalità tedesca è nipote di un celebre calciatore ghanese (Robert, che ha giocato anche in Nazionale) e fratello di Kevin-Prince calciatore del Monza ex di Melissa Satta e nota per il suo periodo al Milan. Boateng venuto a conoscenza della triste notizia ha lasciato il ritiro del suo club, il Bayern Monaco con cui era impegnato in vista del Mondiale per Club di questa sera contro i messicani del Tigres. Il padre, Prince Boateng, si trasferisce negli anni '80 in Germania e li lega a ...

