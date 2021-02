Il grido di aiuto dei ristoratori: «Non rovinateci San Valentino» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cursano, presidente regionale dei pubblici esercizi della Confcommercio: «Veniamo da un periodo critico, lavorare domenica per noi è molto importante» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cursano, presidente regionale dei pubblici esercizi della Confcommercio: «Veniamo da un periodo critico, lavorare domenica per noi è molto importante»

fseviareggio : RT @iltirreno: ??Il grido di aiuto dei ristoratori: «Salvateci almeno San Valentino» ??Ilenia Reali - dcalpirela : RT @iltirreno: ??Il grido di aiuto dei ristoratori: «Salvateci almeno San Valentino» ??Ilenia Reali - iltirreno : ??Il grido di aiuto dei ristoratori: «Salvateci almeno San Valentino» ??Ilenia Reali - elisasenzalak : RT @schisano85: Un grazie immenso a tutti coloro che hanno rtw il mio grido di aiuto, so che siamo in molti ad essere disperati, ma la vs s… - schisano85 : RT @schisano85: Un grazie immenso a tutti coloro che hanno rtw il mio grido di aiuto, so che siamo in molti ad essere disperati, ma la vs s… -