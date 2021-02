golf | PGA Tour Molinari tra i protagonisti

sportface2016 : Francesco Molinari tra i favoriti in California - ansacalciosport : Covid: golf; Harrington positivo, salta AT&T Pebble Beach. PGA Tour, capitano Europa a Ryder '21 è ora in isolament… - antpavolini : cari amici di @Eurosport_IT, domenica sera avevo diligentemente registrato su #SkyGo il quarto giro del Waste Manag… - sportface2016 : #Golf, dominio statunitense nel #PGATour e nello #EuropeanTour: i risultati del weekend - Eurosport_IT : Spieth o Schauffele: chi vincerà il Phoenix Open? ? #Golf | #PGATour -

Ultime Notizie dalla rete : golf PGA

QUOTIDIANO.NET

Phil Mickelson sogna il sesto successo, da record " All'AT&T Pebble Beach 2019 Mickelson, campionissimo delstatunitense ha firmato la sua ultima, di 44 imprese , sulTour. E' un evento ...Ventitré mesi dopo l'ultima volta (Arnold Palmer Invitational nel marzo 2019) Francesco Molinari sogna il ritorno al successo sulTour di. Il campione azzurro da domani a domenica sarà tra i protagonisti più attesi dell'AT&T Pebble Beach Pro - Am (11 - 14 febbraio), in programma a Pebble Beach, in California. Dopo le ...In California prende il via l'AT&T Pro Am. Francesco Molinari chiamato a confermare l'ottimo avvia di stagione con due top ten. Assenti i primi 10 del mondo sarà lui uno dei giocatori da battere ...Scommesse Golf: quote, statistiche e free pick sul AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021 del PGA Tour dal 11 al 14 febbraio 2021.