Freddo e allerta neve a Bergamo Si inizia con il sale nella notte (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Per evitare situazioni di rischio a causa di possibili gelate, già nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 è previsto il servizio di pre-salaggio sulla parte collinare esposta più a nord della città» fanno sapere dal Comune di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Per evitare situazioni di rischio a causa di possibili gelate, giàtra giovedì 11 e venerdì 12 è previsto il servizio di pre-salaggio sulla parte collinare esposta più a nord della città» fanno sapere dal Comune di

TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #BURIAN Allerta gialla per freddo e neve ma la protezione civile non esclude che in certe zone della Toscana possa dive… - gigi695 : Freddo e allerta neve a Bergamo Si inizia con il sale tra giovedì e venerdì - webecodibergamo : In arrivo il gelo, possibili nevicate anche a Bergamo - TgrRaiToscana : #BURIAN Allerta gialla per freddo e neve ma la protezione civile non esclude che in certe zone della Toscana possa… - paolorm2012 : Arriva il gelo, da venerdì è allerta freddo: neve anche a bassa quota -