Facebook vuole creare un clone di Clubhouse (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo che Mark Zuckerberg ha partecipato come ospite a sorpresa a una conversazione su Clubhouse, il nuovo social network basato esclusivamente su conversazioni vocali, l’amministratore delegato di Facebook ha trovato particolarmente interessante le dinamiche della nuova piattaforma. Al punto che, come riportato dal New York Times, alcuni dirigenti di Facebook hanno già pensato di sviluppare un prodotto simile. Menlo Park non è nuova a integrare spunti sviluppati dai concorrenti. L’ultimo caso in ordine cronologico è quello dei Reels di Instagram, mini-video che replicano il format di TikTok. A detta di un portavoce dell’azienda, Facebook punta a espandersi sperimentando nuove forme di comunicazione. Il social network, che già da anni sfrutta sistemi di comunicazione audio e video, sarebbe quindi interessato a ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo che Mark Zuckerberg ha partecipato come ospite a sorpresa a una conversazione su, il nuovo social network basato esclusivamente su conversazioni vocali, l’amministratore delegato diha trovato particolarmente interessante le dinamiche della nuova piattaforma. Al punto che, come riportato dal New York Times, alcuni dirigenti dihanno già pensato di sviluppare un prodotto simile. Menlo Park non è nuova a integrare spunti sviluppati dai concorrenti. L’ultimo caso in ordine cronologico è quello dei Reels di Instagram, mini-video che replicano il format di TikTok. A detta di un portavoce dell’azienda,punta a espandersi sperimentando nuove forme di comunicazione. Il social network, che già da anni sfrutta sistemi di comunicazione audio e video, sarebbe quindi interessato a ...

LegaSalvini : ++ #BAGNAI: “DISPONIBILI AL DIALOGO CON CHI VUOLE ASCOLTARE LE NOSTRE PROPOSTE PER RISOLVERE I PRINCIPALI PROBLEMI”… - GSRomeHub : È quasi tutto pronto per #ShapingRome, il nostro progetto che vuole dare un nuovo volto alla capitale! Potete segui… - IoNascoQui : FORMELLO, ORE 15,00: SI ENTRA NEL VIVO DELLA PREPARAZIONE IN VISTA DEL BIG MATCH CONTRO L'INTER, INZAGHI VUOLE CEN… - lacapagrossa : #lacapagrossainforma Ti candido è un progetto che vuole abilitare i cittadini alla politica. Sono aperte le iscr… - marino29b : RT @NapolitanoIda: -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook vuole Basta polemiche e chiusure. I ristoranti alla prova pranzo

... anche con la sanificazione dei luoghi, come mostra il Löwengrube nella sua pagina Facebook, ... Continuiamo però anche con La Paranza box per chi non può o non vuole uscire. Per San Valentino ...

'Forgiveness': il nuovo singolo di Twice 20 feat. Radhe

Impegni dai quali sogniamo di liberarci per dedicare più tempo a chi ci vuole bene. Nel periodo ... Social media Fb: https://www.facebook.com/Twice20Music Ig: https://www.instagram.com/twice20music/ ...

Facebook vuole creare un clone di Clubhouse Wired.it Ormai Facebook sa solo copiare

Dopo i Reels su Instagram come i TikTok, Zuckerberg pronto a lanciare un'app simile a Clubhouse Gli uffici di Menlo Park sembrano essere quelli degli sceneggiatori della serie Boris, ma con un’aggrava ...

Facebook vuole creare un clone di Clubhouse

Il social network delle conversazioni vocali ha colpito Zuckerberg a tal punto che il fondatore di Facebook vuole replicare il modello sulla sua piattaforma ...

... anche con la sanificazione dei luoghi, come mostra il Löwengrube nella sua pagina, ... Continuiamo però anche con La Paranza box per chi non può o nonuscire. Per San Valentino ...Impegni dai quali sogniamo di liberarci per dedicare più tempo a chi cibene. Nel periodo ... Social media Fb: https://www..com/Twice20Music Ig: https://www.instagram.com/twice20music/ ...Dopo i Reels su Instagram come i TikTok, Zuckerberg pronto a lanciare un'app simile a Clubhouse Gli uffici di Menlo Park sembrano essere quelli degli sceneggiatori della serie Boris, ma con un’aggrava ...Il social network delle conversazioni vocali ha colpito Zuckerberg a tal punto che il fondatore di Facebook vuole replicare il modello sulla sua piattaforma ...