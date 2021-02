F1 | Antonio Giovinazzi | “Sogno il podio con l’Alfa Romeo | mi aspetto un campionato molto combattuto”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La stagione 2021 della Formula Uno si annuncia quanto mai interessante sotto molti punti di vista e, non ultimo, anche per quanto riguarda diversi piloti. Tra questi il nostro, alla terza stagione con. Una annata forse decisiva per la sua carriera, con la necessità di dimostrare di poter meritare una ulteriore conferma nella massima categoria del motorsport. Il pilota pugliese ha parlato a 360 gradi a Sky Sport di quel che si aspetta nel prossimo. “Ho visto la nuova Alfa, è davvero bella. Ho lavorato tanto al simulatore ma manca poco alla presentazione e ai test. La livrea è interessante ma la particolarità sarà nella parte anteriore (muso più rastremato, ndr) e speriamo che possa portarci qualcosa in più in termini di decimi”. Un ...

Nel 2020 sono saliti sul podio tredici differenti piloti espera di poter riuscire anche lui nell'impresa. Il miglior risultato ottenuto dal pilota di Martina Franca è un quinto posto ottenuto nel Gran Premio del Brasile 2019. Il 2019 è ...In una chiacchierata concessa ai microfoni di Sky Sport 24 ,ha parlato della nuova Alfa Romeo che scenderà in pista a partire dalla sessione di test pre - season che si svolgerà in Bahrain dal 14 al 16 marzo, evidenziando come la monoposto ...La stagione 2021 della Formula Uno si annuncia quanto mai interessante sotto molti punti di vista e, non ultimo, anche per quanto riguarda diversi piloti. Tra questi il nostro Antonio Giovinazzi, alla ...Secondo il campione del mondo Jacques Villeneuve, il solo Charles Leclerc avrebbe avuto reali vantaggi dall’ingresso nella FDA ...