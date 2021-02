Coronavirus | 391 decessi in 24 ore Calano i ricoveri e gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il bollettino dell’11 febbraio I nuovilegati alsono 391. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, il totale delle vittime in Italia sale a quota 92.729. Ieri, i morti erano stati 336, contro le 422 di due giorni fa. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi se ne registrano +15.146, contro i +12.956 di ieri. Gli attualmente positivi sono 405.019 (ieri 410.111). La situazione negli ospedali italiani Oggi sono 18.942 gli ospedalizzati (ieri ierano 19.280), e 2.126 i posti letto occupati in(ieri 2.128), di cui 151 nuovi(ieri 155). In isolamento domiciliare si trovano ancora 383.951 persone (ieri 388.703) mentre i guariti e i dimessi sono in tutto 2.185.655. ...

ROMA " Sono 15.146 i nuovi casi diin Italia (ieri 12.956) a fronte di 292.533 tamponi effettuati, determinando un tasso di ... I decessi sono statinelle ultime 24 ore, in aumento ...I morti per COVID - 19 in 24 ore in Italia sono stati, mentre i nuovi positivi alSARS - CoV - 2 sono 15.146. Ieri c'erano stati 12.956 nuovi positivi e 336 morti. E' quanto risulta, in estrema sintesi, dall'odierno bollettino diffuso dal ...E in Italia l’ultimo bilancio, relativo a giovedì 11 febbraio, è di 15.146 nuovi casi e 391 morti ( il bollettino con i dati ... la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio in ...In terapia intensiva sono ricoverati 2.126 pazienti (-2). In diminuzione anche i ricoveri (-338). Il tasso di positività sale al 5,2% ...