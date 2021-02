Capodanno cinese: la ricetta degli gnocchi portafortuna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarò l’anno della resilienza: lo dice anche il calendario cinese. Il 12 febbraio è il giorno del capodanno lunare, e inizia l’anno del bufalo: un animale simbolo di forza, duro lavoro, un capo con le doti della pazienza, della tolleranza, e soprattutto instancabile. Sarà dedicata a lui la Festa di Primavera (altro nome per il capodanno in Cina) e come sempre – anche se senza troppi invitati – si trascorrerà anzitutto a tavola. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarò l’anno della resilienza: lo dice anche il calendario cinese. Il 12 febbraio è il giorno del capodanno lunare, e inizia l’anno del bufalo: un animale simbolo di forza, duro lavoro, un capo con le doti della pazienza, della tolleranza, e soprattutto instancabile. Sarà dedicata a lui la Festa di Primavera (altro nome per il capodanno in Cina) e come sempre – anche se senza troppi invitati – si trascorrerà anzitutto a tavola.

