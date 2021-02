Brasile: focolaio di coronavirus alla camera dopo un party senza mascherine tra deputati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Brasile è uno dei paesi mondiali dove il COVID ha fatto più contagi e vittime in assoluto. La festa fatta dai politici in Brasile I motivi per cui nel paese «carioca» il virus è praticamente fuori controllo sono numerosi. Su tutti c'è il suo presidente, Jair Bolsonaro, che almeno nelle fasi iniziali minimizzava sulla pericolosità del nuovo coronavirus. Ma i suoi colleghi non sono affatto di esempio. Secondo Open, il giornale online diretto da Enrico Mentana, alcune ore fa 19 deputati sono risultati positivi al COVID-19. Pare che 300 tra deputati, ministri e sostenitori di Bolsonaro si siano riuniti in una villa sul Lago Sul di Brasilia per festeggiare Arthur Lima, appena eletto presidente della camera. Proprio i politici che lo hanno votato si sono riuniti per festeggiare con ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilè uno dei paesi mondiali dove il COVID ha fatto più contagi e vittime in assoluto. La festa fatta dai politici inI motivi per cui nel paese «carioca» il virus è praticamente fuori controllo sono numerosi. Su tutti c'è il suo presidente, Jair Bolsonaro, che almeno nelle fasi iniziali minimizzava sulla pericolosità del nuovo. Ma i suoi colleghi non sono affatto di esempio. Secondo Open, il giornale online diretto da Enrico Mentana, alcune ore fa 19sono risultati positivi al COVID-19. Pare che 300 tra, ministri e sostenitori di Bolsonaro si siano riuniti in una villa sul Lago Sul di Brasilia per festeggiare Arthur Lima, appena eletto presidente della. Proprio i politici che lo hanno votato si sono riuniti per festeggiare con ...

