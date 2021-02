Bollettino vaccini Covid oggi 11 febbraio/ Inoculate altre 70mila dosi in 24 ore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo rivela 'Il Fatto Quotidiano', per bocca dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: 'Abbiamo parlato in videoconferenza con i responsabili della campagna di vaccinazione israeliana, che ... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo rivela 'Il Fatto Quotidiano', per bocca dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: 'Abbiamo parlato in videoconferenza con i responsabili della campagna di vaccinazione israeliana, che ...

Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid Lazio, oggi al via vaccini per sanitari under 55. DIRETTA - Dome689 : RT @Open_gol: La Valle d’Aosta ancora in testa come regione più virtuosa - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Lazio, oggi al via vaccini per sanitari under 55. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lazio, oggi al via vaccini per sanitari under 55. DIRETTA - infoitinterno : Covid, bollettino Campania: contagi al 9,3% e 24 morti. Ultraottantenni, via ai vaccini anche a Napoli -