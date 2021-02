Alta Velocità, Pd al Governo: “Esclusione Cilento è danno enorme” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – L’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria taglierà fuori il Cilento? La sezione di Camerota del Pd non ci sta e scrive al Presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti Giuseppe Conte, al Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato Mario Draghi, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al presidente della Provincia Michele Strianese. “Mai come in questo momento si impone un nuovo modello di sviluppo sostenibile che porti al riequilibrio tra le aree più congestionate del Paese e le cosiddette ‘aree interne’, coniugando il benessere delle persone e la sostenibilità attraverso la mobilità. Il 3 febbraio, in commissione Ambiente e Trasporti in audizione alla Camera dei Deputati, è stato presentato il nuovo progetto Alta Velocità, a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – L’Salerno-Reggio Calabria taglierà fuori il? La sezione di Camerota del Pd non ci sta e scrive al Presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti Giuseppe Conte, al Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato Mario Draghi, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al presidente della Provincia Michele Strianese. “Mai come in questo momento si impone un nuovo modello di sviluppo sostenibile che porti al riequilibrio tra le aree più congestionate del Paese e le cosiddette ‘aree interne’, coniugando il benessere delle persone e la sostenibilità attraverso la mobilità. Il 3 febbraio, in commissione Ambiente e Trasporti in audizione alla Camera dei Deputati, è stato presentato il nuovo progetto, a ...

