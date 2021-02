Alonso investito in Svizzera mentre si allenava in bici: domani altri accertamenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incidente sulla bici per Fernando Alonso sulle strade di Lugano in Svizzera. Il pilota spagnolo che quest anno far il suo ritorno in Formula 1 con la Renault stato investito mentre si allenava in ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incidente sullaper Fernandosulle strade di Lugano in. Il pilota spagnolo che quest anno far il suo ritorno in Formula 1 con la Renault statosiin ...

