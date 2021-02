Zapata: «La squadra è stata importante, anche nella difficoltà non ha mollato» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni della Rai Duvan Zapata, autore di uno dei gol dei bergamaschi. «E’ stato un gol importante, ma l’importante è stata la squadra che anche nella difficoltà non ha mollato. Sapevamo che era una partita difficile ma ce l’abbiamo fatta, siamo in finale. Abbiamo tenuto bene nella difficoltà, in alcune situazioni abbiamo sbagliato ad essere troppo indietro ma abbiamo fatto la partita giusta e sfruttato le occasioni davanti. Il gol lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli e alla squadra che mi supporta sempre» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni della Rai Duvan, autore di uno dei gol dei bergamaschi. «E’ stato un gol, ma l’lachenon ha. Sapevamo che era una partita difficile ma ce l’abbiamo fatta, siamo in finale. Abbiamo tenuto bene, in alcune situazioni abbiamo sbagliato ad essere troppo indietro ma abbiamo fatto la partita giusta e sfruttato le occasioni davanti. Il gol lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli e allache mi supporta sempre» L'articolo ilNapolista.

