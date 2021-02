Twitter vola in borsa dopo aver battuto le aspettative su utili e ricavi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance in borsa per Twitter, che scambia a 64,4 con un rialzo del 7,56%, grazie a utili e fatturato che hanno superato le aspettative degli analisti nell’ultimo trimestre. La società guidata da Jack Dorsey è uno dei pochi colossi tech in positivo, in una giornata in cui le vendite sui titoli tecnologici stanno facendo girare in negativo gli indici americani. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 67,63 e successiva a 72,52. Supporto a 62,74. Twitter ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 222 milioni e un EPS a 38 centesimi, meglio dei 31 centesimi attesi dal consensus. Il giro d’affari è salito del 28% a 1,29 miliardi oltre gli 1,10 miliardi stimati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Tele) – Ottima performance inper, che scambia a 64,4 con un rialzo del 7,56%, grazie ae fatturato che hanno superato ledegli analisti nell’ultimo trimestre. La società guidata da Jack Dorsey è uno dei pochi colossi tech in positivo, in una giornata in cui le vendite sui titoli tecnologici stanno facendo girare in negativo gli indici americani. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 67,63 e successiva a 72,52. Supporto a 62,74.ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 222 milioni e un EPS a 38 centesimi, meglio dei 31 centesimi attesi dal consensus. Il giro d’affari è salito del 28% a 1,29 miliardi oltre gli 1,10 miliardi stimati ...

SuperTennisTv : ???? Incredibile Sara!! ?? Un match strepitoso: sconfigge V. Williams 6-1 6-0 e vola al 3° turno degli #AusOpen!… - Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - DiscoveryItalia : #ascoltitv: vola sul @nove #AccordieDisaccordi che supera 600.000 spettatori (2,3% shr) e sfiora punte di?800.000?s… - Simosamo_ : amici oggi 100 g di pasta al pesto, si vola - Michele92921511 : RT @Teresio_Boccia: Noi la vita la annusiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao Oppure vola come i ladri sopra i tetti se… -